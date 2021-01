Dreyer erwartet am Montag „verbindlichen Impfplan“

Mainz Vor dem Bund-Länder-Gipfel zum Impfschutz vor Corona-Infektionen hat die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) ihre Erwartung konkreter Ergebnisse deutlich gemacht. „Wir wollen einen verbindlichen nationalen Impfplan, der festlegt, wann welcher Impfstoff kommt“, sagte Dreyer am Freitag der Deutschen Presse-Agentur.

Dreyer hatte am Donnerstag in ihrer sechsten Regierungserklärung zur Corona-Pandemie im Landtag in Mainz gefordert, dass jetzt „alle staatlichen Ebenen verantwortungsvoll zusammenarbeiten“ müssten. Bundesregierung, Länderchefs, Pharmaindustrie, Zulieferer und die entscheidenden EU-Stellen müssten an einen Tisch.