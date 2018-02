Dreyer erwartet „vernunftgesteuertes Ja“ der SPD-Mitglieder

Die stellvertretende SPD-Vorsitzende Malu Dreyer erwartet, dass sich eine Mehrheit der SPD-Mitglieder für die Bildung einer großen Koalition aussprechen wird. „Wenn es nach den Versammlungen geht, bei denen ich war, ist die Tendenz deutlich“, sagte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin am Dienstag in Mainz. „Es ist kein euphorisches Ja, es ist ein vernunftgesteuertes Ja.“ dpa

Die 463 000 SPD-Mitglieder stimmen bis Freitag darüber ab, ob ihre Partei erneut eine Bundesregierung mit der CDU/CSU unter Bundeskanzlerin Angela Merkel bilden soll. Das Ergebnis des Mitgliedervotums soll am Sonntagvormittag verkündet werden. Parallel zu der am Samstag startenden Auszählung wird der 45-köpfige Vorstand zu einer Klausurtagung in Berlin zusammenkommen, um über den angekündigten Erneuerungsprozess der Partei zu beraten.