Dreyer: Es wird kein Impfstoff liegenbleiben

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) spricht im Interview. Foto: Harald Tittel/dpa

Mainz Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) geht davon aus, dass in Rheinland-Pfalz auch bei der erwarteten Steigerung der Liefermengen im Frühjahr kein Corona-Impfstoff liegenbleiben wird. „Da bin ich sehr sicher“, sagte sie am Mittwoch in der Sendung „Frühstart“ von RTL/ntv.

„Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir nicht in das Problem kommen werden, dass der Impfstoff, der da ist, nicht verimpft werden kann.“

Die Impfzentren in Rheinland-Pfalz könnten „viel, viel mehr“ impfen als im Moment, dazu kämen die mobilen Impfteams. Polizei, Krankenhäuser und einige Unternehmen seien in der Lage, ihre Belegschaft eigenverantwortlich zu spritzen. Wenn genug Impfstoff da sei, stünden dann auch die niedergelassenen Ärzte bereit. Nach einer Testphase in einigen wenigen Praxen werde man „sattelfest“ sein. Die Ministerpräsidentin zeigte sich auch zur Ausweitung der Impfkampagne bereit: „Sobald dieses Versprechen wahr wird, dass wir angeblich nicht mehr wissen, wohin mit dem Impfstoff, kann ich Ihnen zusagen, dass wir dann auch sonntags impfen werden.“