Dreyer fordert anderen Stil der Union in der Koalition

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hält nach dem Wahldebakel ihrer Partei in Bayern mehr Selbstbewusstsein gegenüber der Union für notwendig. „Der permanente Streit in der Union vermasselt eigentlich den kompletten Eindruck einer verlässlichen Regierung auf der Bundesebene. dpa

Das geht auf keinen Fall mehr weiter in dieser Form“, sagte die SPD-Vizechefin am Dienstag in Mainz. „Wir brauchen auch ein anderes Miteinander und öffentliches Auftreten.“ Die SPD hatte am Sonntag in Bayern mit 9,7 Prozent ihr bisher schlechtestes Ergebnis einer Landtagswahl eingefahren.

Dreyer stellte das Bündnis aus CDU, CSU und SPD nicht infrage. „Ich spekuliere jetzt nicht über einen Ausstieg aus der großen Koalition. Das steht im Moment jetzt auch gar nicht zur Debatte“, sagte sie. Bei der Klausur der SPD-Spitze Anfang November werde die SPD aber ihre Erwartungen überdenken und analysieren, wie es weitergehe. Die SPD habe ihren Anteil zum verlässlichen Regieren beigetragen und wichtige Projekte von der Rentenreform über die Rückkehr von Teilzeit in Vollzeit auf den Weg gebracht. „Aber wir können auch auf Dauer nicht damit leben, dass wir von Bürgern und Bürgerinnen wirklich gar nicht mehr wahrgenommen werden“, sagte die SPD-Vizevorsitzende.

Dreyer stellte sich vor die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles. „Unsere Parteivorsitzende ist unsere Parteivorsitzende“, sagte sie. Mit Blick auf die Landtagswahl in Hessen am 28. Oktober zeigte sich Dreyer zuversichtlich, dass ein Regierungswechsel möglich sei. Dort regiert derzeit CDU-Ministerpräsident Volker Bouffier mit den Grünen.

Die Union hatte auf Bundesebene in den vergangenen Monaten intern und mit der SPD über den Umgang mit Flüchtlingen an der Grenze und die Zukunft des bisherigen Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen gestritten.