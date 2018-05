später lesen Dreyer fordert echte Aufklärung im Bamf FOTO: Arne Dedert FOTO: Arne Dedert Teilen

Twittern

Teilen



Angesichts laufender Prüfungen in Außenstellen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf) hat die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) „echte Aufklärung“ gefordert. Die Ministerpräsidenten hätten schon 2015 darauf hingewiesen, dass das Bamf zu wenig Personal habe. „Wir haben unentwegt sensibilisiert“, sagte Dreyer am Dienstag in Mainz. „Es ist mir ein Rätsel, wie Führungsspitzen nicht registrieren konnten, dass es so viele Beschwerden gibt, die von unten nach oben praktisch durchgereicht wurden, ohne dass man darauf reagiert hat.“ Das sei nicht nachvollziehbar und müsse man der Behörde auch vorhalten. dpa