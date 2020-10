Dreyer fordert „effektiven Wellenbrecher“ in Corona-Pandemie

Mainz Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat sich vor der Schalte der Länderchefs mit Kanzlerin Angela Merkel für einen „effektiven Wellenbrecher“ im Kampf gegen die stark steigenden Corona-Infektionen ausgesprochen.

„Wir müssen einen Weg finden, wie wir Kontaktvermeidungen schaffen, ohne Kitas, Schulen und das Wirtschaftsleben zu schließen“, sagte die SPD-Politikerin am Dienstagabend der Deutschen Presse-Agentur in Mainz in der Diskussion über einen Lockdown. Bund und Länder beraten am Mittwoch in einer Videoschalte über schärfere Einschränkungen.