Dreyer fordert: Großveranstaltungen bundesweit regulieren

Wiesbaden/Mainz Vor der Runde der Länderchefs mit der geschäftsführenden Kanzlerin Angela Merkel (CDU) an diesem Dienstag (30.11.) hat die rheinland-pfälzische Landeschefin Malu Dreyer (SPD) eine bundesweite Regulierung von Großveranstaltungen gefordert.

„Ich bin ganz klar dafür, dass man Großveranstaltungen zahlenmäßig deckeln muss“, sagte sie am Montag bei einem Treffen mit der hessischen SPD in Wiesbaden. Es gehe nicht, dass so viele Menschen im Fußballstadion zusammen sind. „Das ist auch psychologisch nicht vermittelbar.“