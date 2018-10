später lesen Regierung Dreyer fordert nach Hessen-Wahl Konsequenzen in Bundespartei FOTO: Thomas Frey FOTO: Thomas Frey Teilen

Die stellvertretende SPD-Bundesvorsitze Malu Dreyer hat nach der Wahlschlappe in Hessen Veränderungen in ihrer Partei gefordert. Auch bei dieser Wahl sei deutlich geworden, dass die meisten Wähler nicht den Eindruck hätten, dass die SPD Zukunftsfragen beantworte, sagte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin am Sonntag dem Radiosender RPR1. dpa