später lesen Dreyer fordert Spurwechsel integrierter Asylbewerber FOTO: Arne Dedert

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) wirbt für eine rechtliche Regelung, damit Asylbewerber auf Dauer in Deutschland bleiben und arbeiten können. „Wir sind offen für diesen Spurwechsel“, sagte die stellvertretende SPD-Vorsitzende am Dienstag in Mainz. dpa