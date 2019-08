Dreyer fordert Stärkung der Zivilgesellschaft gegen rechts

Malu Dreyer (SPD), rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin, spricht im Landtag. Foto: Andreas Arnold/Archivbild.

Mainz Die kommissarische SPD-Vorsitzende und rheinland-pfälzische Ministerpräsident Malu Dreyer hat mit Blick auf Anfeindungen von rechts eine Stärkung der Zivilgesellschaft gefordert. „Unsere Demokratie wird im Moment in vielen Bereichen durch Rechtsextremisten angegriffen“, sagte Dreyer am Dienstag in Mainz.

„Wir müssen die Zivilgesellschaft stärken und unterstützen und sind alle aufgerufen, dagegen etwas zu tun.“

Dreyer selbst wird auch angegriffen: „Ich bekomme Anfeindungen und Drohungen. Und die sind teilweise sehr hart“, berichtete Dreyer. „Je nach Schwere bringen wir die konsequent zur Anzeige.“

„Am Anfang war vieles anonym. Das hat sich verändert. Rechtsextreme Hetzer sind hemmungslos, und viele haben keine Probleme ihre Namen zu nennen“, berichtete Dreyer. Die Drohungen seien hemmungsloser geworden und die Gewaltbereitschaft werde viel offener ausgetragen.

„Deswegen ist es wichtig, dass wir in Rheinland-Pfalz jetzt auch das Netz bestreifen. Gewaltandrohungen dürfen nicht folgenlos bleiben“, betonte Dreyer.

„Es ist wichtig, da total klar zu sein, das nicht zu übergehen und es anzuzeigen“, betonte Dreyer. „Man muss jetzt zeigen, dass der Staat wehrhaft ist.“ Und: „In manchen Regionen Deutschlands hat man viel zu lange damit gewartet.“