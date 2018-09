Dreyer fordert Verursacherhaftung im Diesel-Skandal

Nach dem Urteil zu Diesel-Fahrverboten in Frankfurt sollten nach Ansicht der stellvertretenden SPD-Bundesvorsitzenden Malu Dreyer die Hersteller „in die Pflicht genommen werden“. Diese hätten zu Lasten der Verbraucher und der Umwelt bei Abgaswerten manipuliert, sagte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. dpa

„Es ist wie überall im Leben: Die Betrüger müssen für den durch sie verursachten Schaden haften.“

An erster Stelle müsse die Hardware-Nachrüstung stehen, bekräftigte Dreyer. Hier müsse Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) „seine Blockadehaltung aufgeben“. Wenn es nicht zur Nachrüstung komme, „müssten die Verursacher die Dieselfahrer entsprechend entschädigen“. Die Halter von Diesel-Autos dürften nicht für den Schaden aufkommen, „wenn ihre Fahrzeuge an Wert verlieren und in einigen Städten gar nicht mehr fahren dürfen“.