Dreyer: Freundschaftsvertrag bietet Chancen

Auch für Rheinland-Pfalz bietet der neue deutsch-französische Freundschaftsvertrag nach Meinung von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) Chancen. Dass das am Dienstag in Aachen geschlossene Vertragswerk großen Wert auf grenzüberschreitende Zusammenarbeit lege, sei richtig, sagte Dreyer in Mainz. dpa