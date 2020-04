Dreyer fühlt sich von Lockerungs-Kritik nicht angesprochen

Die rheinland-pfälzische Regierungschefin Malu Dreyer (SPD). Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Mainz Von Angela Merkels Kritik (CDU) an einem „zu forschen“ Vorgehen einiger Bundesländer bei Corona-Lockerungen fühlt sich die rheinland-pfälzische Regierungschefin nicht angesprochen. Es gebe „gar keinen Grund, auf Rheinland-Pfalz zu deuten“, sagte Malu Dreyer (SPD) am Donnerstag in der ZDF-Sendung „Maybrit Illner“.



„Wir setzen eigentlich die Beschlüsse genau um, die wir gemeinsam miteinander besprochen haben“. Diese Beschlüsse würden auch bei der Wiederöffnung eines Outlet-Centers in Zweibrücken beachtet, sagte Dreyer.