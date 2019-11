Dreyer für allgemeinverbindliche Tarifverträge in der Pflege

Malu Dreyer (SPD), kommissarische Parteivorsitzende und rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild.

Mainz Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat sich für allgemeinverbindliche Tarifverträge in der Pflege ausgesprochen. Die seien notwendig, um Pflegeberufe attraktiver zu machen, sagte Dreyer am Donnerstag beim dritten Pflegetag Rheinland-Pfalz in Mainz.

