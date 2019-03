später lesen Dreyer für Entscheidungslösung bei Organspende Teilen

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat sich für eine Weiterentwicklung der Entscheidungslösung bei Organspenden ausgesprochen. „Die Organspende muss immer ein Akt freiwilliger Solidarität sein - eine bewusste Entscheidung also, die auch nicht einfach ausgehebelt werden kann“, sagte Dreyer am Mittwoch bei einer sogenannten Orientierungsdebatte über Organspenden im Landtag in Mainz. dpa