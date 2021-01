Dreyer für Fortsetzung der Ampel-Koalition

Malu Dreyer (SPD, m.), Ministerpräsidentin in Rheinland-Pfalz. Foto: Andreas Arnold/dpa

Mainz Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) würde die Ampel-Koalition nach der Landtagswahl am 14. März gerne fortsetzen. Einen „sehr gut ausgehandelten Koalitions-Vertrag“ und „ein sehr guter menschlicher Umgang miteinander“ hätten die vergangenen fünf Jahre der einzigen Ampel-Koalition in Deutschland erfolgreich gemacht, sagte die Regierungschefin am Mittwoch in Mainz.

Weiterleiten Drucken

„Es wäre schön, wenn man in so einer Atmosphäre weiter regieren könnte.“

Der stellvertretende Ministerpräsident und FDP-Generalsekretär Volker Wissing sprach von einem „ehrlichen Ringen“ in der Koalition. „Wir hatten immer ein gutes Gesprächsklima, weil wir Vertrauen zueinander hatten und die Vertragstreue hoch war.“ Wichtig sei auch Empathie, zu versuchen, den anderen zu verstehen und seine Argumente zu sehen.