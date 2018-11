später lesen Dreyer für mehr Selbstbewusstsein der SPD auf Bundesebene FOTO: Harald Tittel FOTO: Harald Tittel Teilen

Twittern

Teilen



SPD-Vizechefin Malu Dreyer dringt auf mehr Selbstbewusstsein ihrer Partei. Sie rief die SPD am Samstag dazu auf, Erfolge in der Bundesregierung stärker herauszustellen. „Wir machen Fortschritte in Deutschland“, sagte die rheinland-pfälzische Regierungschefin beim Landesparteitag in Wittlich. dpa