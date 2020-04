Coronakrise : Dreyer für Tracking-App: Einschränkungen bleigen unverändert

Mainz Ministerpräsidentin Dreyer mahnt in der Corona-Krise zur Geduld. Eine Schutzmaskenpflicht hält sie nicht für notwendig. Eine freiwillige Corona-Stopp-App findet sie durchaus sinnvoll - das meint auch der Datenschutzbeauftragte.

Der Mainzer Virologe Bodo Plachter sieht in Rheinland-Pfalz einen leichten Rückgang der Corona-Neuinfektionen - auf allerdings hohem Niveau. Dieser Trend sei jedoch mit ganz großer Vorsicht zu sehen und es müsse abgewartet werden, wie sich die Zahlen weiter entwickelten, sagte Plachter, stellvertretender Direktor des Instituts für Virologie an der Universitätsmedizin am Dienstag in Mainz. Die bis 19. April beschlossenen Maßnahmen zur Eindämmung des Virus müssten stringent eingehalten werden, um die Zahlen weiter auf hohem Niveau zu reduzieren.