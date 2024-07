„Herzensthema Demokratie“ Dreyer: Gegen Rechtsextremismus zusammenstehen

Die scheidende rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer appelliert an alle Demokraten, „gegen Rechtsextremismus und gegen Populismus zusammenzustehen“. „Es steht wirklich viel auf dem Spiel. Das haben noch nicht alle verstanden“, sagte die SPD-Politikerin in ihrem letzten Interview als Regierungschefin der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Das gelte auch für Rheinland-Pfalz.