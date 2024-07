Neuer Ministerpräsident Dreyer geht, Schweitzer kommt: Wie der Spitzenwechsel läuft und wie es für die Triererin weitergeht

Nach elf Jahren endet am Mittwoch in Mainz eine politische Zeitrechnung. Malu Dreyer (SPD) verlässt die politische Bühne als Ministerpräsidentin. In Rheinland-Pfalz kommt ein solcher Wechsel an der Regierungsspitze nicht oft vor. Während der 33-jährigen SPD-Regentschaft seit 1991 gab es mit Rudolf Scharping, Kurt Beck und Malu Dreyer nur drei Ministerpräsidenten. Damals, vor elf Jahren, lief der Wechsel ganz ähnlich. Kurt Beck gab während der Legislaturperiode an die Sozialministerin Dreyer ab. Für den Wechsel in der kommenden Woche rüstet sich das politische Mainz derzeit für einen kleinen Staatsakt.