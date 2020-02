Dreyer geschockt und entsetzt über Gewalttat von Hanau

Mainz Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat geschockt und entsetzt auf die Gewalttat mit vielen Toten im hessischen Hanau reagiert. „Ich bin in Gedanken bei den Toten, ihren Familien und Angehörigen.

In Hanau hatte ein 43 Jahre alter Deutscher in der Nacht zum Donnerstag insgesamt zehn Menschen getötet. Die Leiche des mutmaßlichen Todesschützen wurde in seiner Wohnung in Hanau entdeckt. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) sagte nach einer Telefonschalte der Innenminister von Bund und Ländern, dass die Tat einen rechtsradikalen Hintergrund habe.