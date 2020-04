Dreyer: Gottesdienste zunächst noch nicht wieder möglich

Mainz Kirchliche Gottesdienste oder Veranstaltungen anderer Religionsgemeinschaften sind nach Angaben der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) zunächst weiter nicht erlaubt. An der bisherigen Regelung solle sich in den nächsten ein, zwei Wochen nichts ändern, sagte sie am Mittwoch in Mainz.



