Dreyer gratuliert zum jüdischen Neujahrsfest: „Schana Tova!"

Mit dem traditionellen Gruß „Schana Tova!“ hat die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) der jüdischen Gemeinde zum Neujahrsfest gratuliert. Sie hoffe auf ein friedliches und erfolgreiches Jahr mit mehr Respekt und weniger Antisemitismus, hieß es am Freitag in einer Mitteilung der Staatskanzlei in Mainz. dpa