Dreyer: Grenzverkehr-Reduzierung kann wichtiger Schritt sein

Mainz Einschränkungen im Grenzverkehr können nach Auffassung der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer im Kampf gegen eine Ausbreitung des Coronavirus ein wichtiger Schritt sein. „Weltweit führt die Corona-Pandemie zu einschneidenden Maßnahmen, um die Bevölkerung am wirkungsvollsten zu schützen“, sagte die SPD-Politikerin am Sonntag.

Wegen des Coronavirus führt Deutschland an diesem Montagmorgen strenge Regeln an seinen Grenzen zu Frankreich, Österreich und zur Schweiz ein. Dies erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Sonntag aus Regierungskreisen. Die Grenze zu Dänemark soll geschlossen werden. Über Einzelheiten will Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) am Sonntagabend um 19.00 Uhr in Berlin informieren.