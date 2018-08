später lesen Dreyer hält Ehrenamt für unverzichtbar FOTO: Bernd von Jutrczenka FOTO: Bernd von Jutrczenka Teilen

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sieht ehrenamtliches Engagement als unverzichtbar an. „Wir brauchen Sie mehr denn je“, sagte Dreyer am Freitag beim Auftakt für ein „Landesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement Rheinland-Pfalz“ in Mainz an die Ehrenamtsorganisationen gerichtet. dpa