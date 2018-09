Dreyer hält Maaßens Äußerungen für unverantwortlich

SPD-Vizechefin Malu Dreyer hat das Verhalten von Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen im Zusammenhang mit einem Video als unverantwortlich kritisiert. Sie blieb am Dienstag dabei, dass sie ihn nicht mehr für tragbar hält. dpa

„Es ist ein Rückzug auf Raten, was die Äußerung von ihm betroffen hat“, sagte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin in Mainz. Es habe hunderte Augenzeugen aus Chemnitz gegeben und man habe völlig unabhängig von dem Video mitgekriegt, dass die Stimmung bei den Demonstrationen dort menschenverachtend gewesen sei. Als Chef der Sicherheitsbehörde, die die Verfassung schützen soll, könne man nicht so agieren wie Maaßen.

Der Verfassungsschutzchef hatte der „Bild“-Zeitung Ende vergangener Woche gesagt, seinem Amt lägen keine belastbaren Informationen darüber vor, dass in Chemnitz nach dem gewaltsamen Tod eines Deutschen vor rund zwei Wochen „Hetzjagden“ auf Ausländer stattgefunden hätten. Damit widersprach er Kanzlerin Angela Merkel (CDU). Maaßen sagte, es lägen auch keine Belege dafür vor, dass ein im Internet kursierendes Video zu den Vorfällen authentisch sei.

Nach Informationen der „Süddeutschen Zeitung“ (Online) soll er in einem Schreiben an Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) erklärt haben, das Video sei nicht gefälscht, er sei falsch verstanden worden. Auch nach „Spiegel“-Informationen soll Maaßen nicht mehr bestreiten, dass das Video echt ist. Dreyer hatte der „Bild am Sonntag“ gesagt, Maaßen schaffe weitere Verunsicherung und zerstöre damit Vertrauen in unseren Staat. „Ich glaube daher nicht, dass er noch der richtige Mann an dieser Stelle ist.“