Dreyer: „Home-Schunkeling“ und feiert „Heile, heile Gänsje“

Malu Dreyer (SPD), Spitzenkandidatin zur Landtagswahl ihre Partei, spricht. Foto: Andreas Arnold/dpa

Mainz Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat an die Rheinland-Pfälzer appelliert, sich an den närrischen Tagen an die Corona-Regeln zu halten. „„Home-Schunkeling“ mit dem eigenen Hausstand und maximal einer weiteren Person ist das Fastnachtsmotto dieses Jahr“, sagte die Regierungschefin der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.

Sie feiere mit „Heile, heile Gänsje“ - dem Lied für die Mainzer Fastnacht von Ernst Neger (1909-1989).

„Von Altweiber bis Aschermittwoch stehen normalerweise unsere Fastnachtshochburgen Kopf und die Närrinnen und Narren mit ihnen. Das geht in diesem Jahr nicht“, sagte Dreyer. Aber die Fastnacht habe schon so viele schlimme Zeiten überdauert, „und die Vereine und Kooperationen haben sich tolle digitale Formate einfallen lassen und bringen so Fastnacht in die Wohnzimmer und auf die Tablets und Handys“.

„Auch wir in der Staatskanzlei empfangen am Dienstag die Fastnachts-Kooperationen digital. Dafür sei der „Heile Heile Gänsje-Orden“ gestaltet worden. „Und dass wünsche ich uns allen, dass „bald alles wieder gut ist“ und wir wieder alle Fastnacht im Saal und auf der Straße so feiern können, wie wir es kennen und lieben - zusammen!“, sagte Dreyer.