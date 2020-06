Dreyer: „Ich lasse mich nicht einschüchtern“

Mainz Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat nach Berichten über Drohungen gegen ihre Person ihre Entschlossenheit bekräftigt, sich weiter gegen Extremismus, Hass und Hetze zu engagieren.

In einer Mitteilung der Staatskanzlei in Mainz äußerte sich Dreyer am Dienstag zu Berichten, „wonach ihr Name auf einer Liste stehe, die bei einer Durchsuchung eines als rechtsextrem eingestuften Bundeswehr-Reservisten gefunden worden sei“. Das Ziel solcher Listen sei es, Angst und Unsicherheit zu verbreiten. „Ich werde mich nicht von solchen Listen einschüchtern lassen“, betonte Dreyer.