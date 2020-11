Dreyer: Infektionsdynamik gebremst, aber keine Trendwende

Mainz Zur Halbzeit des November-Lockdowns appelliert Dreyer an die Eigenverantwortung der Bürger, ihre Kontakte weiter zu reduzieren. Die Corona-Infektionen müssten noch weiter sinken. Neue Beschlüsse soll es in zehn Tagen geben - gut vorbereitet.

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat bis zum nächsten Treffen der Bundesländerchefs mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) ein Konzept für den Corona-Winter angekündigt. „Die Leute wollen wissen, was passiert an Weihnachten, was passiert an Silvester, was wird mit meinem Winterurlaub, was ist mit den Ferien?“, sagte Dreyer am Montagabend in Mainz nach einer Schalte der Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin.