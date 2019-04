später lesen Dreyer: Keine übermäßige Vergabe von Aufträgen an Berater Teilen

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sieht keine übermäßige Vergabe von Aufträgen ihrer Landesregierung an externe Berater. Es werde genau geschaut, dass keine unnötigen Beratungsleistungen in Auftrag gegeben würden, sagte sie am Dienstag in Mainz. dpa