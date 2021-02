Dreyer kommt mit Multiple Sklerose gut klar

Trier Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) kommt mit ihrer Krankheit Multiple Sklerose (MS) gut zurecht. „Ich habe auch Glück. Es ging mir ja auch schon schlechter“, sagte sie in Trier der Deutschen Presse-Agentur.

Das sei aber Jahre her. „Ich bin so fit im Verhältnis wie man fit sein kann.“ Stress sei für sie nie kontraproduktiv gewesen. „Ich empfinde meine Aufgabe als positiven Stress. Und ich glaube, das trägt auch dazu bei, dass ich mein Leben trotzdem so leben kann.“ Bei Dreyer war MS im Jahr 1995 diagnostiziert worden.

Corona habe ihr Leben - nicht nur wegen der Einschränkungen, die ja alle Bürger treffen - „total verändert“, sondern auch ihren Job, sagte sie. „Eigentlich gibt es gar keine Zeit mehr.“ Täglich zig Schaltkonferenzen, oft von morgens früh bis abends spät. Dazu viele Gespräche und ständig den Blick auf aktuelle Entwicklungen. „Man kann das mit gar nichts vergleichen, was ich jemals in meinem beruflichen Leben erlebt habe“, sagt die 60-Jährige.

Den Frust, den es bei vielen Menschen derzeit gebe, könne sie „total gut verstehen. Es ist eine Zeit, in der wir uns massiv einschränken müssen, in der Schutzmaßnahmen auch in Grundrechte eingreifen. Das haben wir in unserer Generation so noch nicht erlebt.“