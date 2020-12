Dreyer: Krankenhausversorgung von Covid-Patienten gesichert

Mainz Die Versorgung der Covid-Patienten in den rheinland-pfälzischen Kliniken ist trotz der hohen Zahlen nach Einschätzung der Landesregierung überall sichergestellt. Die Zusammenarbeit der Krankenhäuser funktioniere dabei gut, teilten Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (beide SPD) nach einer Videoschalte mit Vertretern der Krankenhäuser und der Krankenhausgesellschaft am Mittwoch in Mainz mit.

„Die Zahl der Corona-Erkrankten in unseren Krankenhäusern steigt weiter an. Das ist für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Gesundheitswesen eine große Herausforderung“, heißt es in der gemeinsamen Mitteilung. „Gleichzeitig beobachten wir, dass es in Krankenhäusern zu Ansteckungen kommt. Das müssen wir mit klaren Regelungen verhindern.“ Um die Belastungen der Krankenhäuser zu begrenzen und abzumildern, müssten die Infektionszahlen dauerhaft verringert werden. Sie appellierte an die Menschen in Rheinland-Pfalz, sich unbedingt an die Hygiene- und Abstandsregeln und die Kontaktbeschränkungen zu halten.