Bundesrat Dreyer kritisiert Verhalten der Union zur Tagesordnung

„Es ist extrem ärgerlich, auch für unsere Seite“, sagte Dreyer am Montag. Die rheinland-pfälzische Bevollmächtigte beim Bund, Staatssekretärin Heike Raab (SPD), habe wegen eines Termins in Brüssel entschuldigt gefehlt und es gebe in dem Gremium keine Vertretungsregelung. So eine Situation sei aber in den elf Jahren, in denen sie Ministerpräsidentin sei, noch niemals missbraucht worden. Rheinland-Pfalz werde über die Geschäftsleitung des Bundesrates für eine Geschäftsordnung mit Vertretungsregelungen sorgen, kündigte Dreyer an. Damit sollten künftig solche Fälle von Terminkollisionen bei allen Bevollmächtigten nicht mehr ausgenutzt werden können.