Dreyer kritisiert zum Wahlkampfauftakt CDU/CSU und AfD

Gensingen Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat die SPD auf den Bundestagswahlkampf eingeschworen und CDU/CSU sowie die AfD scharf kritisiert. „Die SPD kann Wahlen gewinnen“, sagte Dreyer am Samstag beim Open-Air-Parteitag in Gensingen (Kreis Mainz-Bingen) mit Blick auf ihren Landtagswahlsieg im „eigentlich konservativen Rheinland-Pfalz“.

„Mit dieser Energie gehen wir jetzt in den Bundestagswahlkampf“, sagte Dreyer und erinnerte daran, dass es auch in Rheinland-Pfalz gedauert habe, aus Umfragen einen Wahlsieg zu machen. „Wir wollen mit Olaf Scholz ins Kanzleramt einziehen.“

„Die CDU/CSU ist eine Partei, die man in der heutigen Zeit nicht mehr wählen kann“, sagte Dreyer. „Die CDU/CSU ist aus meiner Sicht leer.“ Dies zeige sich auch in der Zusammenarbeit in der Großen Koalition in Berlin. Und es sei kein Zufall, dass CDU/CSU weniger als vier Monate vor der Bundestagswahl noch kein Wahlprogramm hätten. Die Partei habe aber zugleich auch „einen echten Korruptionsskandal an der Backe“ - und das auf mehreren Ebenen.