Dreyer, Lewentz und Bätzing-Lichtenthäler fehlen bei Sitzung

Mainz Drei prominente Gesichter von der Regierungsbank fehlen bei der Sondersitzung des Landtages Rheinland-Pfalz zum Nachtragshaushalt am Freitag (27. März). Ministerpräsidentin Malu Dreyer, Innenminister Roger Lewentz und Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (alle SPD) werden nicht teilnehmen, wie die Staatskanzlei in Mainz am Mittwoch auf Anfrage mitteilte.



Hintergrund ist, dass alle Drei mittelbaren Kontakt zu einem später positiv auf eine Corona-Infektion getesteten Menschen hatten. Zuvor hatte die „Allgemeine Zeitung“ darüber berichtet.

Vorsorglich habe die Landesregierung sie als „Kontaktpersonen der Kategorie II“ eingestuft, erklärte die Staatskanzlei. Daher reduzierten Dreyer, Lewentz und Bätzing-Lichtenthäler für die Dauer von 14 Tagen ihre persönlichen Kontakte mit anderen Menschen. Die 14-Tage-Frist laufe Anfang kommender Woche ab. Da die Plenarsitzung am Freitag auch im Livestream zu verfolgen sei, könnten auch die Drei Regierungsmitglieder sie problemlos mitverfolgen.