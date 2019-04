später lesen Dreyer: Lokale Nachrichten gewinnen an Bedeutung Teilen

Lokalzeitungen und ihre Berichterstattung leisten nach Auffassung der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) einen großen Beitrag zur gesellschaftlichen Teilhabe. „Es sind gerade die lokalen Nachrichten über Ereignisse im direkten persönlichen Umfeld, die in Zeiten einer immer unübersichtlicher werdenden Welt an Bedeutung gewinnen“, sagte sie laut Mitteilung am Donnerstag beim Kongress der Deutschen Lokalzeitungen in der Landesvertretung von Rheinland-Pfalz in Berlin. dpa