Geflüchtetenzahlen Dreyer: „Mit Humanität und Ordnung“ Migration regulieren

„Wir haben heute wichtige Beschlüsse gefasst, um mit Humanität und Ordnung die Flüchtlingsbewegung in Deutschland zu regulieren“, ergänzte Dreyer am Dienstagmorgen in Mainz. „Es ist ein wichtiges Signal an die Menschen in unserem Land, dass alle staatlichen Ebenen auch über Parteigrenzen hinweg zu spürbaren Lösungen gekommen sind.“