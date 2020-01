Dreyer möchte Dekade der Diplomatie und lobt Rheinland-Pfalz

Mainz Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat sich mit Blick auf den Konflikt zwischen den USA und dem Iran für eine starke Diplomatie und für internationale Übereinkünfte ausgesprochen.

„Ich bin überzeugt, dass wir eine neue Dekade brauchen, in der wir Brücken bauen und bei internationalen Konflikten wieder stärker auf die Kraft der Diplomatie setzen und darauf, Übereinkünfte in den internationalen Institutionen zu erzielen, statt auf Alleingänge und die Kraft der Waffen“, sagte Dreyer laut dem vorab verbreiteten Redemanuskript bei ihrem Neujahrsempfang in der Staatskanzlei am Mittwochabend vor rund 350 Gästen.