Dreyer nennt Maaßens Beförderung einen schweren Fehler

SPD-Vizechefin Malu Dreyer hat die Beförderung des bisherigen Verfassungsschutz-Präsidenten Hans-Georg Maaßen zum Staatssekretär im Bundesinnenministerium „einen schweren Fehler“ genannt. Innenminister Horst Seehofer (CSU) „belohnt eine Verfehlung mit einer Beförderung“, sagte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin am Mittwoch auf Anfrage. dpa

„Das widerspricht jedem Gerechtigkeitsempfinden in der Gesellschaft.“ Diese CSU-Fehlbesetzung müssten Seehofer und die Kanzlerin und CDU-Vorsitzende Angela Merkel verantworten. „Sie hat offensichtlich keinen Einfluss mehr auf ihren Innenminister und Vorsitzenden ihrer Schwesterpartei.“

Merkel, Seehofer und die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles hatten sich am Dienstag darauf geeinigt, dass Maaßen an der Spitze des Bundesamts für Verfassungsschutz abgelöst wird. Als Staatssekretär in Seehofers Innenministerium verdient er deutlich mehr Geld. Die SPD hatte seine Ablösung gefordert. Auslöser war unter anderem die Äußerung Maaßens, ihm lägen „keine belastbaren Informationen“ vor, dass es in Chemnitz Hetzjagden auf Ausländer gegeben habe.