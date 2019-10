Dreyer: Offene Fragen bei Kramp-Karrenbauers Vorstoß

Berlin Die kommissarische SPD-Parteichefin Malu Dreyer äußert sich skeptisch über den Vorstoß von Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU), eine international kontrollierte Sicherheitszone in Nordsyrien einzurichten.

Kramp-Karrenbauer hatte am Montagabend in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur erklärt, sie wolle Verbündete für einen internationalen Stabilisierungseinsatz im umkämpften Nordsyrien gewinnen. Ziel sei es, den Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) fortzusetzen und mit einem Wiederaufbau zerstörter Regionen eine freiwillige Rückkehr von Flüchtlingen zu ermöglichen. Über eine Beteiligung der Bundeswehr müsse der Bundestag entscheiden, sagte sie. Die Initiative sei mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) abgestimmt, Außenminister Maas habe eine SMS bekommen, sagte die CDU-Chefin.