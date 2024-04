Gedenkveranstaltung Dreyer: Opfer des Genozids in Ruanda nicht vergessen

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat dazu aufgerufen, die Opfer des Genozids in Ruanda nicht zu vergessen. „Wir trauern um die Opfer und mit den Überlebenden“, sagte Dreyer am Sonntag nach einem Trauerakt in der ruandischen Hauptstadt Kigali. Zusammen mit Delegationsmitgliedern hatte sie an der zentralen Gedenkveranstaltung 30 Jahre nach dem Völkermord teilgenommen. Zwischen Rheinland-Pfalz und dem ostafrikanischen Land besteht seit vielen Jahren eine enge Partnerschaft.