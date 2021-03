Dreyer: Pandemie zeigt Bedeutung digitaler Anwendungen

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) spricht zu Journalisten. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild

Mainz Derzeit gibt es in Rheinland-Pfalz 44 Großprojekte beim Netzausbau. Die Regierung sieht das Land auf dem Weg in die sogenannte Gigabit-Gesellschaft.

Die Corona-Pandemie hat nach Einschätzung von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) die Bedeutung digitaler Anwendungen für das Leben in Rheinland-Pfalz besonders deutlich gemacht. „Leistungsstarke und zukunftsfähige digitale Infrastrukturen sind grundlegend für digitales Arbeiten und digitale Bildung sowie Homeoffice bei der Pandemiebekämpfung und der Aufrechterhaltung des gesellschaftlichen Lebens“, sagte sie am Dienstag nach der letzten Kabinettssitzung vor der Landtagswahl am Sonntag.

Rheinland-Pfalz habe „den Weg in die Gigabit-Gesellschaft mit Hochdruck“ vorangetrieben, sagte Staatssekretärin Heike Raab (SPD). Aktuell gebe es beim Netzausbau 44 große Bauprojekte mit einem Gesamtwert von 200 Millionen Euro. Mit der Gigabit-Strategie setze das Land auf Glasfaser statt Kupfer. Bei allen neuen Ausbauprojekten handele es sich um Glasfaseranschlüsse, sagte sie.

2011 habe die Versorgungsquote mit 50 Megabit pro Sekunde bei 27 Prozent aller Haushalte gelegen, heute gebe es eine entsprechende Abdeckung von 92,9 Prozent. Rund die Hälfte aller Haushalte könne heute sogar auf eine Bandbreite von 1000 Megabit pro Sekunde zugreifen.

Zum gleichwertigen Wohnen und Arbeiten in der Stadt und auf dem Land gehöre das „digitale gute Leben“, betonte Dreyer. Sie verwies dabei auf die sogenannten digitalen Dorfbüros. Dabei handelt es sich um geförderte Bürogemeinschaften auf dem Land, die es als „Coworking Spaces“, als Räume fürs gemeinsames Arbeiten, in vielen Städten schon länger gibt. Dieses Projekt sei in der Pandemie wichtig, zeige aber auch Perspektiven für die Zeit danach auf, sagte die Regierungschefin.

Die Digitalisierung der Schulen habe durch die Pandemie einen enormen Schub erhalten, sagte Dreyer weiter. „Sie sind bei der Digitalisierung gut vorangekommen, auch wenn wir in einigen Bereichen noch besser werden müssen“. Bei der Ausstattung mit Notebooks und Tablets habe es Fortschritte gegeben. Insgesamt 90 000 Geräte würden über die verschiedenen Programme von Bund, Land und Kommunen vor allem denjenigen Schülerinnen und Schülern zur Verfügung stehen, die kein eigenes derartiges Gerät besitzen. Zudem seien 3000 Geräte für Lehrkräfte angeschafft worden.

Die Wirtschaftsstaatssekretärin und FDP-Spitzenkandidatin Daniela Schmitt forderte weitere Anstrengungen bei der Digitalisierung im Bildungsbereich. „Die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass es noch an vielen Stellen beim Einsatz digitaler Techniken an den Schulen hapert.“ Diese Erfahrungen sollten ausgewertet werden, um ein Konzept für die Digitalisierung des Schulunterrichts zu erarbeiten.

Der Sprecher für digitale Infrastruktur der CDU-Landtagsfraktion, Josef Dötsch, kritisierte, Rheinland-Pfalz liege bei der Ausbaudynamik und der Gigabit-Versorgung deutlich hinter anderen Bundesländern zurück. Viele Menschen vor allem in ländlichen Regionen seien weiterhin weit von schnellem Internet und funklochfreiem Mobilfunk entfernt. Die CDU wolle im Fall einer Regierungsübernahme nach der Landtagswahl am Sonntag die Digitalisierung zur Chefsache machen und an die Staatskanzlei andocken.