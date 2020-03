Dreyer: Rheinland-Pfalz mit moderner Verwaltung gut gerüstet

Mainz Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sieht das Land mit seiner Verwaltungsstruktur für künftige Aufgaben gut gerüstet. Zur Bewältigung von Herausforderungen wie Klimawandel, Digitalisierung oder demografischem Wandel brauche es eine moderne, bürgernahe Verwaltung, erklärte Dreyer am Dienstag in Mainz anlässlich einer Feierstunde zu 20 Jahren Verwaltungsreform.

Am 1. Januar 2000 hatten als Ergebnis einer 1996 begonnen Reform vier Behörden ihre Arbeit aufgenommen, darunter die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier, die Struktur- und Genehmigungsdirektionen (SGD) Nord (Koblenz) und Süd (Neustadt/Weinstraße) sowie das Landesuntersuchungsamt (LUA) in Koblenz. Mit den neuen Behörden wurden die zuvor bestehenden Bezirksregierungen in Trier, Neustadt und Koblenz ersetzt. Die Feierstunde in der Staatskanzlei bildete den Auftakt zum Jubiläumsjahr „20 Jahre Direktionen und LUA“, das die Behörden unter anderem mit Tagen der offenen Tür feiern.