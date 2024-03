Bürgerbeteiligung Dreyer ruft junge Menschen zur Europawahl auf

Bei der Europawahl am 9. Juni sind erstmals auch 16- und 17-Jährige wahlberechtigt. „Die Jugend wird in dieser Wahl eine der ganz entscheidenden Stimmen sein“, sagte Dreyer in einer Diskussion mit Studierenden der Universität Lothringen. Sie hätten „eine Chance, wirklich mitzubestimmen: Wollen wir weiterhin in einem offenen, freien und demokratischen Europa zusammenleben?“ Sie warnte vor einem zu beobachtenden Rechtsruck in vielen Mitgliedstaaten sowie vor einer zunehmenden „Spaltung, Ausgrenzung, Intoleranz“.