Dreyer sehr zufrieden mit Beschluss für Einwanderungsgesetz

Die SPD-Bundesvize Malu Dreyer hat den Kabinettsbeschluss in Berlin für ein Einwanderungsgesetz ausdrücklich begrüßt. „Ohne Zuwanderung ist der Fachkräftebedarf nicht zu decken in unserem Land“, sagte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin am Mittwoch in Mainz. dpa