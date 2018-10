später lesen Dreyer „sehr zufrieden“ mit Besuch des Königspaars FOTO: Boris Roessler FOTO: Boris Roessler Teilen

Twittern

Teilen



Der Besuch des niederländischen Königspaars in Rheinland-Pfalz hat die beiden Länder noch ein Stück näher gebracht: „Wir haben sehr viel Inhaltliches miteinander teilen können und wir haben auch insgesamt unser Land von der schönsten Seite her zeigen können“, sagte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Donnerstag in Trier nach der letzten Station des Besuchs von Willem-Alexander und Máxima in Rheinland-Pfalz. dpa