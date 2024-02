Nach Flutkatastrophe Dreyer sieht „beeindruckenden Fortschritt“ im Ahrtal

Bei einem Treffen in Adenau (Landkreis Ahrweiler) haben Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Innenminister Michael Ebling zweieinhalb Jahre nach der tödlichen Flutkatastrophe den Fortschritt im Ahrtal gelobt. „Die beeindruckenden Fortschritte nach zweieinhalb Jahren Wiederaufbau verdanken wir dem engagierten Einsatz der Akteure und Akteurinnen vor Ort“, werden die beiden SPD-Politiker in einer Mitteilung zitiert. Das spiegele sich auch in den steigenden Förderzahlen wider.