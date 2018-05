später lesen Dreyer sieht Chancen in künstlicher Intelligenz FOTO: Arne Dedert FOTO: Arne Dedert Teilen

Twittern

Teilen



Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) will mehr Rechtsklarheit für schwangere Frauen bei Informationen über Abtreibungen schaffen. „Keiner von uns will Werbung für Schwangerschaftsabbrüche“, sagte die SPD-Politikerin am Dienstag vor einem Treffen der Landesregierung mit den fünf katholischen Bischöfen in Mainz. Es gebe aber Unsicherheit. „Wir plädieren dafür, dass es Rechtsklarheit darüber gibt, was Information bedeutet und dass die Frauen, die betroffen sind, die Möglichkeit haben zu wissen, welche Ärztinnen und Ärzte das machen.“ dpa