Dreyer sieht Chancen zur Überzeugung von GroKo-Kritikern

Die stellvertretende SPD-Chefin Malu Dreyer (SPD) hofft darauf, die Kritiker in ihrer Partei noch zugunsten einer großen Koalition umzustimmen. „Ich glaube, dass wir gut tun, dass wir jetzt einfach das Gespräch überall suchen“, sagte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin am Dienstag in Mainz. „Dann bin ich auch zuversichtlich, dass sich die Delegierten mehrheitlich dann für diesen Weg entscheiden.“ Sie rief die Genossen dazu auf, „alle gemeinsam jetzt an einem Strang“ zu ziehen. dpa