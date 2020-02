Dreyer sieht drohenden Ausschluss von Lerch gelassen

Ein FDP-Prospekt mit einem Porträt von Helga Lerch (FDP), bildungspolitische Sprecherin und stellvertretende Fraktionsvorsitzende ihrer Partei in Rheinland-Pfalz. Foto: Andreas Arnold/dpa.

Mainz Der geplante Ausschluss der Landtagsabgeordneten Helga Lerch aus der FDP-Fraktion wird nach Einschätzung von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) keine Auswirkungen auf die Ampel-Regierung haben. „Wir waren in der Koalition bei einer Abstimmung niemals auf alle Stimmen angewiesen, weil wir selbst die größten Konflikte thematisch lösen konnten“, sagte Dreyer am Dienstag in Mainz.



Nach dem Ausschluss von Lerch hätte die rot-gelb-grüne Koalition nur noch eine Stimme Mehrheit.

„Die Koalition ist stabil“, betonte Dreyer. „Daran wird sich nach meiner Meinung nichts ändern.“ Sie fürchte auch nicht, dass eine Krankheitswelle zum Problem bei einer Abstimmung der Koalition werden könne.

Die FDP-Fraktion verfügt über sieben Sitze. Alle sechs Mitglieder haben für die Abwahl Lerchs gestimmt. Als Gründe nannte die Fraktionsvorsitzende Cornelia Willius-Senzer unter anderem ein zerrüttetes Vertrauensverhältnis und ein Verhalten zum „Fremdschämen“. Lerch wehrt sich gegen den Ausschluss und soll am 11. Februar in der Fraktion angehört werden.